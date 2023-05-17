Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Kocaeli'den Ordu'ya giden Yaşar Keleş (60) yönetimindeki 41 FB 105 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki yakınları Güleser Gökbudak (60), Selahattin Keleş (65) ve Fatma Keleş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Ordu Seçim Sonuçları
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ordu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Tokat Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title