Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Adana karayolu üzeri 5'nci kilometrede meydana geldi. Kalender A. yönetimindeki 80 KT 300 plakalı hafif ticari araç ile aynı yol üzerinde seyir halinde olan Haşim D.'nin kullandığı traktör çarpıştı. Kaza sonrası Kalender A. hafif ticari araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araç sürücüsü Kalender A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak hazır bekleyen ambulansla teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Tragger, Traktör, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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