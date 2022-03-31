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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıca Mahallesi Birlik Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Ü. idaresindeki 26 AEB 552 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan C. idaresindeki 26 PE 686 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Ramazan C., Firdevs Ceren C., Sabriye S., Saadet S., Müzeyyen E. ve Baturay S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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