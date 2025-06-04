Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KSC 046 plakalı hafif ticari araç ile 41 AY 742 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAYYAR ÖZTOPRAK - 3.Sayfa
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