Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Abdurrahman Bellibaş (34) idaresindeki 02 HS 176 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Hacı K. idaresindeki 02 T 0046 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada 02 HS 176 plakalı otomobil parçalara bölünerek etrafa dağıldı. Kaza yerine, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada sürücülerden Abdurrahman Bellibaş, sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araç sürücüsü Hacı K. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Abdurrahman Bellibaş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa