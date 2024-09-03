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Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, mahalle sakinleri kazanın olduğu sokağa önlem alınmasını istedi.

Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

KARAMAN - Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, mahalle sakinleri kazanın olduğu sokağa önlem alınmasını istedi.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi 383. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 70 HA 099 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile A.E. yönetimindeki 70 ABL 638 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü kadın kazadan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Bir insan ölünce mi önlem alınacak"

Sokak üzerinde düğün salonu işleten esnaf Mustafa Kemal Kuş, "Burada sürekli kaza oluyor. Ben bunu raporlarla gösterebilirim. Geçmişte otobüs, kamyon düğün salonuma girdi. Buradaki insanların çocuklarının hayatları tehlikede. Lütfen burada bir önlem alınsın. Sürekli yetkililere bildiriyoruz ama oraya olmaz diyorlar. Burada sürekli kaza oluyor, lütfen burası için bir çare bulun. Bir insan ölünce mi önlem alınacak? Burada bir fırıncı var fırıncının ayağı sakat kaldı." diyerek yetkililerin önlem almasını istedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karaman 3-sayfa Güncel Yaşam

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