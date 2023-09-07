Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi D-850 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdem K. idaresindeki 27 ABP 888 plakalı hafif ticari araç, kontrolü kaybolduktan sonra önce refüje daha sonrasında ise savrularak önünde seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 27 APN 041 plakalı işçi servisine çarptı. Feci kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Erdem K. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs aracın ön tarafında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hafif ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi güçlükle çıkarıldı. Durumları ağır olan 2 yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP