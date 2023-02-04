Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekir yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 HU 874 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü N.Ç. (32) ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırılırken, motosiklet sürücüsü N.Ç. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ