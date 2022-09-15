Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nin Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, enerji nakil hattı beton direğine çarptı, sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nin Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, enerji nakil hattı beton direğine çarptı, sürücüsü yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayyaka'dan Boğazova'ya seyir halinde olan sürücü İzzet D. (59) yönetimindeki 16 PE 687 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.