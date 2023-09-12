Hafif ticari araç çarptığı kadının eşi ve oğulları sürücüyü darbetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen yaralı kadının eşi ve oğulları, kaza yapan sürücüyü darbetti. Yaşanan kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Zincirlikuyu caddesinden, İnegöl-Alanyurt istikametine çıkış yapan Murat N. (31) yönetimindeki 16 JMZ 73 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye Bedriye E. (57)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı kadının eşi Necati E. (60) ile çocukları Coşkun (37) ve Ömer E. (27), bu duruma öfkelendi. Öfkeli koca ve çocukları ile kazaya karışan sürücü Murat N. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk, tekme ve sopalı kavgada baba ve oğulları, sürücü Murat N.'yi darbetti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından, taraflar ayrıldı. Baba ve 2 çocuğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga sırasında kazaya karışan hafif ticari araçta da hasar meydana geldi.

Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.