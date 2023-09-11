Hafif ticari araç bisiklet sürücüsüne çarptı, araç metrelerce ilerledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hafif ticari araç, bisiklet sürücüsüne çarptı ve çarpmanın etkisiyle aracın ön camından içeri girdi. Araç, çarptığı şahıs ile birlikte bir süre ilerledikten sonra durabildi. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle aracın ön camından içeri girdi. Araç ise çarptığı şahıs ile birlikte ilerleyerek metrelerce ileride durabildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kamil Kara Bulvarı'nda bisikletiyle ilerleyen Ali Cura'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ali Cura, kendisine çarpan aracın ön camından içeri girdi. Araç ise çarptığı şahıs ile birlikte bir süre ilerledikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ali Cura sıkıştığı araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE