Hadımköy Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı.
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Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı.
Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı. Sıkışan kamyonet sürücüsün kurtarma çalışmaları devam ederken, yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa