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Hadımköy Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı.

Hadımköy Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı.

3. Sayfa Haberleri

Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı.

Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı. Sıkışan kamyonet sürücüsün kurtarma çalışmaları devam ederken, yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma 3. Sayfa Haberler

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