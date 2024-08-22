Hacovid Yaylası'nda 3 akrabasını öldürüp evlerini ateşe veren 3 kişi Araklı Adliyesi'ne getirildi

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylasında dün akrabaları bıçaklayarak öldüren ve ardından da evlerini içindekiler ile ateşe veren 3 kişi bugün öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi.

Araklı ilçesi Kayacık Mahallesi'ne bağlı Hacovid Yaylası'nda dün sabaha karşı 05.30 sıralarında Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan Arif Altuntaş(66), Gülizar Altuntaşve akrabaları Kasım Altuntaşolmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri şahısların olayla ilgili aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A., M.A. ve A.A.tarafından bıçaklanarak öldürüldüklerini ve ardından da evi ateşe verdiklerini belirledi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 3 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen ve araçlardan ayrı ayrı çıkartılan 3 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına alındı.