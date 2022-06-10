Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı - Haberler

Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tan Dervişoğlu, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tan Dervişoğlu, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 7'si yakalanmıştı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 2 şüpheliden 1'i olan emekli asker Tan Dervişoğlu, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen Dervişoğlu, İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi. Gözaltı kararı bulunan ve suikastın talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş ise hala aranıyor. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Havalimanı Necip Hablemitoğlu İstanbul 3. Sayfa Haberler

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