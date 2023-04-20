Haber alınamayınca, çilingir yardımı ile kapı açıldı ölü bulundu

MERSİN - Mersin'de haber alınamayan 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği evin çilingir yardımıyla açılmasıyla ortaya çıktı.

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Limonlu Mahallesinde yazlık bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalnız yaşadığı belirtilen 60 yaşındaki Halime Mecitoğlu'ndan komşuları dünden beri haber alamadı. Yakınlarının telefonla da ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler kadının yaşadığı dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren sağlık ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Normal olarak öldüğü değerlendirilen Mecitoğlu'nun kati ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.