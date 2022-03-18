Haber alınamayan kadının evine itfaiye balkondan girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haber alınamayan kadının evine itfaiye balkondan girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Haber alınamayan kadının evine itfaiye balkondan girdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde haber alınamayan kadının dairesine itfaiye ekipleri merdiven ile girdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde haber alınamayan kadının dairesine itfaiye ekipleri merdiven ile girdi. Yarı baygın halde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Gazicelal Mahallesi Sezgin İnan Caddesi 444. Sokak No 13'te meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri merdivenle balkondan eve girdi. Yarı baygın halde yerde yatarken bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Haber alınamayan kadının evine itfaiye balkondan girdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title