Evli ve bir çocuk babası gencin kanal yolunda cesedi bulundu Başından tek kurşun girişi bulunan gencin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor Antalya'da ailesinin dün akşam saatlerinden beri haber alamadığı evli bir çocuk babası gencin kanal yolu kenarında cesedi bulundu.

Evli ve bir çocuk babası gencin kanal yolunda cesedi bulundu

Başından tek kurşun girişi bulunan gencin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor

ANTALYA - Antalya'da ailesinin dün akşam saatlerinden beri haber alamadığı evli bir çocuk babası gencin kanal yolu kenarında cesedi bulundu. Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi kanal yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerde yoldan geçen vatandaşlar bir şahsı yerde hareketsiz görerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde evli ve bir çocuk babası Rıdvan Kutluay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede şahsın kafasından bir adet kurşun girişi ve yanı başında tabanca buldu.

Acı haberin ardından olay yerine gelen gencin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Acılı aileyi polisler sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Öte yandan şahsın pazarlarda seyyar olarak satıcılık yaptığı ve dün akşam saatlerinden itibaren ailesinin haber alamadığı bildirildi. Cenaze Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.