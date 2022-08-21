Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı. Elazığ'da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gelmeyen İ.K.'ya (37) ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defalarca çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine ekipler şahsın eşine ulaştı. Köyden gelen eşi kapıyı açtığında kocasının uyuduğunu gördü. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Elazığ 3. Sayfa Haberler

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