Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Şehit Jandarma Er Yılmaz Güner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanda yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Kaya kendisinden haber alamayan yakınlarının şüphesi üzerine evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Ahmet Kaya'nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Kaya'nın ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. - KASTAMONU