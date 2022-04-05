Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yakınları tarafından haber alınmayan yaşlı adam, ekiplerce evinde ölü olarak bulundu.

BANAZ, UŞAK (İHA) - Yakınları tarafından haber alınmayan yaşlı adam, ekiplerce evinde ölü olarak bulundu.

Uşak'ta Banaz ilçesinde ikamet eden Seyit Durmuş'tan (73) yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine yaşlı adamın Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan evine polis ekipleri gitti. Çalınan kapının açılmaması üzere çilingir yardımıyla girilen evde yaşlı adam yerde ölü halde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, 112 Acil Çağrı, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title