Güzellik Merkezi'nde patlayan klima yürekleri ağızlara getirdi - Haberler

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Güzellik Merkezi'nde patlayan klima yürekleri ağızlara getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güzellik Merkezi'nde patlayan klima yürekleri ağızlara getirdi

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir güzellik merkezinin klimasının patlaması sonucunda itfaiye ekipleri harekete geçti.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir güzellik merkezinin klimasının patlaması sonucunda itfaiye ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde bir işhanının en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezine ait klima nedeni bilinmeyen şekilde patladı. Klimanın patlaması sonucunda dükkanda bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.

Dumanların yükselmesinin ardından hemen olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri klimaya hemen müdahale ederek olay kontrol altına aldı. Şans eseri olayda can kaybı olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Gazipaşa İtfaiye Polis 3. Sayfa Haberler

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