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Güzeldere Geçidi'nde Sel: Onlarca Araç Mahsur Kaldı

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Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde yoğun yağışlar sonucu onlarca araç sel suları altında mahsur kaldı. Sürücüler ve yolcular yaşanan sel felaketini cep telefonuyla görüntüledi. Bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde sel nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonra bölgede yoğun yağışlar etkili olmaya başladı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde yoğun yağışlar sonrasında karayolu sular içinde kalırken seyir halindeki onlarca araç yolda mahsur kaldı. Van-Hakkari arasında seyir halinde olan sürücüler yolda mahsur kaldı. Sürücüler ve yolcular yaşanan sel felaketini cep telefonuyla görüntüledi. Bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Yüksekova'dan Van'a iş için giden iş adamı Cebri Tekin, "Yüksekova'dan çıktığımızda hava güzeldi. Güzeldere'ye yakın yoğun bir yağışla karşılaştık. Yol sel altında kaldı, biz de yolda mahsur kaldık. Ekiplerin gelmesiyle yeniden yolumuza devam ettik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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