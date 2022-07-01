Güzelçamlı sahilde mülteci cesedi bulundu Güzelçamlı sahilde mülteci cesedi bulundu Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde sahilde bir mülteci cesedi bulundu. Güzelçamlı sahilde mülteci cesedi bulundu AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde sahilde bir mülteci cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kente bağlı Güzelçamlı Mahallesi sahilinde hareketsiz bir erkek cesedinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre cesedin, mülteci olduğu ve boğularak öldüğü düşünülüyor. Cenaze Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Güzelçamlı sahilde mülteci cesedi bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.