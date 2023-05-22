Guyana'daki öğrenci yurdunda yangın: 20 ölü

Guyana'nın başkentinde Georgetown maden kasabasında bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

Guyana'nın başkenti Georgetown'da bir maden kasabasında bulunan Mahdia Ortaokuluna ait kız öğrenci yurdunda dün akşam yangın çıktı. Yurtta mahsur kalanların olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet yetkilisi, kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta güçlük çektiğini, az sayıda yaralının ise hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti. Guyana Devlet Başkanı Mohamed Irfaan Ali ise yangını, "Bu büyük bir felaket, korkunç ve acı verici" olarak nitelendirdi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. - GEORGETOWN