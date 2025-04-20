Güvercinler Filistin'in özgürlüğü için gökyüzüne bırakıldı

Şanlıurfa'da, Filistin'in özgürlüğü için sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yüzlerce güvercin gökyüzüne salıverildi.

Kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da 'güvercin döküşü' etkinliği düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde Topçu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dini sohbet ve Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın Filistin ve Gazze halkı için yaptığı dua ile başladı. Ardından güvercin severler tarafından kafeslerle meydanda kurulan çadır önüne getirilen yüzlerce güvercin, Filistin'in özgürlüğü ve şehit olan Filistinliler anısına gökyüzüne salıverildi. Yüzlerce güvercinin bir anda salıverildiği gökyüzünde görsel şölen oluştu.

Filistin ve Gazze konulu resim sergisi

Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin Filistin ve Gazze içerikli resim çalışmalarının yer aldığı sergi, 3 gün boyunca Topçu Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Resim sergisinin açılışı yoğun ilgi gördü.

"Yaşasın özgür Filistin"

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Şanlı, "Yaşasın özgür Filistin, biz bugün insanlık adına burada toplandık ve soykırımın durması için sesimizi yükseltiyoruz. Sınır kapıları kapanmış, su, elektrik, yemek ve ekmeğe ulaşamayan bir avuç Müslüman'a yapılan zulme ses olmak adına haykırıyoruz. Ateşkes olsun, sınır kapıları açılsın. Tüm İslam aleminin biran önce ayaklanması ve yaşanan soykırıma dur demesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA