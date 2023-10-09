Güvercin Yakalamak İçin Çatıya Çıkan Çocukların Tehlikeli Oyunu Kamerada

Elazığ'da güvercinleri yakalamak isteyen bir grup çocuk çatıya çıktı. Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güvercin yakalamak için çatıya çıkan çocukların tehlikeli oyunu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da güvercinleri yakalamak isteyen bir grup çocuk çatıya çıktı. Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk, besledikleri güvercinleri yakalamak için binanın çatı kısmına çıktı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan güvercinleri yakalamak isteyen çocuklar, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.