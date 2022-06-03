Traktör römorkunda tehlikeli okul yolculuğu - Haberler

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Traktör römorkunda tehlikeli okul yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktör römorkunda tehlikeli okul yolculuğu Ankara'da okula giden bir öğrencinin seyir halinde olan traktör römorkundaki güvenliksiz yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Traktör römorkunda tehlikeli okul yolculuğu

ANKARA - Ankara'da okula giden bir öğrencinin seyir halinde olan traktör römorkundaki güvenliksiz yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde seyir halindeki traktörün römorkunda güvenliksiz yolculuk yapan öğrenci bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sırt çantasıyla okula giden öğrencinin ayakta yolculuk yapması, römorkun kapağınınsa açık olması dikkatlerden kaçmadı. Şoför ise çocuğun römorka tutunarak yolculuk yapmasını aldırmadan traktörü sürmeye devam etti.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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