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Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantıda salonunda yapılan toplantıda emniyet, asayiş, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı konuda yabancıların yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü. Vali Çiçek başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurumların müdürleri ile kentte yaşayan yabancı uyruklu misafirler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökmen Çiçek, Karahisar, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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