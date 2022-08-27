5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada 3. Sayfa Haberleri 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kameradaKIRIKKALE Kırıkkale'de hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatısında çalışan bir işçi, yürekleri ağza getirdi. 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada KIRIKKALE Kırıkkale'de hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatısında çalışan bir işçi, yürekleri ağza getirdi. Kırıkkale'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Yavuz Selim Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında onarım yapan bir işçinin hiç bir güvenlik önlemi almadı görüldü. Metrelerce yüksekte canını hiçe sayan işçi, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek çalışmasını sürdürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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