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Güvenlik müdürü, eski çalışan tarafından tabancayla vuruldu

Güvenlik müdürü, eski çalışan tarafından tabancayla vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da beş yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü, iddiaya göre işten çıkardığı eski çalışan tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Antalya'da beş yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü, iddiaya göre işten çıkardığı eski çalışan tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde meydana geldi. Müdürünün işten çıkardığı iddiasıyla eski iş yerine gelen Mesut B. (40) ile Güvenlik Müdürü Murat U. (47) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Mesut B., yanında getirdiği tabancayla ateş ederek Murat U.'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik müdürü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine, ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Mesut B., polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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