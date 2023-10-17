Güvenlik kuvvetlerinden terör örgütlerine ve finans kaynaklarına darbe

Çorum'da jandarma ve polis ekipleri tarafından son iki ayda düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ve finans kaynaklarına darbe vuruldu.

Çorum'da jandarma ve polis ekipleri tarafından son iki ayda düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ve finans kaynaklarına darbe vuruldu. Operasyonlarda 5 terör örgütü üyesi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, valilikte düzenlediği basın toplantısıyla göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 2 aylık süreçte jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 DEAŞ, 1 PKK, 1 TKP/ML ve 1 FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını açıklayan Vali Zülkif Dağlı, ayrıca sosyal medyada terör örgütlerini öven ve propagandasını yapan 8 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 184 adet şok uygulama yapıldığını belirten Vali Dağlı, "İl girişinde yapılan sabit uygulama ve diğer birimlerin de desteği ile 75 adet geniş katılımlı Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda; 46 bin şahıs kontrol edilirken çeşitli suçlardan haklarında mahkemelerce yakalama kararı bulunan 197 şahıs yakalandı, kayıp olarak aranan 59 şahıs bulundu. Aile içi şiddet olaylarında toplam 561 tedbir kararı uygulandı. Yürütülen çalışmalarda; 79 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet av tüfeği, 26 adet kuru-sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 580 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. 46 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilirken, suça sürüklenen çocuklar ile daha yakından ilgilenebilmek için her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesi uygulaması başlatıldı. Okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevresinde bulunan tekel bayileri ile oyun ve eğlence alanlarında toplam 175 denetleme yapılmıştır. 34 bin 500 aracın denetlendiği uygulamalarda 8 bin 500 araca idari para cezası uygulandı. Abartılı egzoz ve kural dışı modifiye araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 133 araç ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi diğer suçlardan 78 araç olmak üzere toplam 211 araç trafikten men edildi. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için 245 denetleme yapılmıştır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Dağlı, "2 kilogram esrar, 3,2 kilogram bonzai, 10 bin tablet sentetik ecza, 120 gram metamfetamin, 2 bin 20 adet ecstacy, 106 kök Hint keneviri, 78 litre kaçak alkollü içki, 13 kilo kaçak tütün, 36 ton kaçak sahte gübre, 180 bin adet doldurulmuş sigara, 30 adet elektronik sigara ve bin 700 adet cinsel içerikli kaçak emtia ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 19 şüpheli tutuklandı. Tekel bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, 147 işletme ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince denetlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Çorum'un geçiş güzergahında ve kritik bir noktada olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Üniversite öğrenimine ilimizde başlayan öğrencilerin terör örgütleri hakkında bilgilendirilmesi için düzenlenen etkinliklerde 9 bin 94 öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca toplumsal iletişimin en önemli unsurlarından olan mahalle muhtarları ile düzenli olarak toplantılar yapılmakta, buradan sağlanan geri dönüşler güvenlik politikamızda önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Emniyet bölgesinde huzur ve sükunu belirli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra da sıfırlamak için tüm gayretimizle devam edeceğiz."

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki çalışmalar hakkında da açıklamada bulunan Vali Dağlı, jandarma sorumluluk bölgesinde de başarılı çalışmalara imza atıldığını belirterek, bin 30 olayın aydınlatıldığını söyledi. Jandarma sorumluluk alanındaki bin 55 olaydan bin 30'unun aydınlatıldığını dile getiren Vali Dağlı, bunun azımsanamayacak bir oran olduğunu, olayları aydınlatma başarı oranının yüzde 97 olduğunun altını çizdi.

Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 12 bin 172 önleyici kolluk devriyesi ve 158 adli kolluk devriyesi olmak üzere toplam 12 bin 330 devriye faaliyeti icra edildiğini anlatan Vali Dağlı, "Jandarma bölgemizde 3 adet 'Huzur ve Güven', 2 adet 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması', 23 adet diğer uygulamalar neticesinde, 113 bin 239 şahıs, 39 bin 491 araç sorgusu yapılmış olup 92 aranan şahıs ile 14 araç yakalanmıştır. Yol kontrol noktalarında icra edilen arama faaliyetleri, önleyici devriye faaliyetlerinde yapılan kimlik kontrollerinde; 223 bin 7 şahıs ve araç sorgusu yapılmış olup; 1 terör, 7 kaçakçılık, 94 asayiş ve 132 diğer suçlar olmak üzere arandığı tespit edilen toplam 234 şahıs ile 16 araç yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Jandarma bölgesinde terör örgütleri ile mücadele çerçevesinde yürütülen planlı faaliyetlerde 2 DEAŞ, 1 PKK, 1 TKP/ML ve 1 FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını belirten Vali Dağlı, sosyal medyada terör örgütlerini övme ve propagandasını yapan 8 şahıs hakkında işlem yapıldığını, toplu taşıma sisteminden 22 aranan kişinin de yakalandığını aktardı.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler hakkında da bilgi veren Vali Dağlı, "Uygulamalarda 7 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 204 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 7 adet fişek, 234 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 299 adet ecstacy hap, 26 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 177 kök kenevir bitkisi, bin 858 adet sentetik ecza, 1 adet kubar esrar öğütücüsü, 4 adet hassas terazi, 500 bin kök haşhaş bitkisi, 100 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 50 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. 17 bin 980 adet dolu makaron, 199 bin 490 boş makaron, 46 kilo tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 3 bin 140 kilo nargile tütünü, 14 bin 500 adet sigara koyma poşeti, 6 adet dedektör, 9 adet viski, 167 litre alkol (kaçak rakı), 2 bin litre fermente içki (şarap), 1 adet damıtma sistemi, 12 adet kazı malzemesi, 60 adet sikke, 1 adet dürbün, 2 adet define arama çubuğu ele geçirilmiştir. Jandarma personeli tarafından okul çevrelerinde gerekli denetimler yapılmaktadır. Öğrencilere uyuşturucu madde zararları konusunda eğitimlere devam edilmektedir. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 236 anneye bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verilmiştir" şeklinde konuştu.

26 düzensiz göçmen yakalandı

Çorum'da 26 düzensiz göçmen yakalandığını ve haklarında işlem yapıldığını söyleyen Vali Dağlı, ayrıca İstanbul'dan Çorum'a 25 ayrı sevk faaliyetinde 392 göçmenin sevk edildiğini, bu düzensiz göçmenlerin daha sonra farklı geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktardı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından 65 bin 326 araç ve sürücüsünün kontrol edildiğini kaydeden Vali Dağlı, "907 sürücüye para cezası uygulanmış ve 271 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik faaliyetlerde 632 servis aracı denetlenmiş olup 13 araca cezai işlem uygulanmış, 7 okul servis aracı eksiklerinden dolayı trafikten men edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarında artış olduğundan dolayı bu tür araçların denetimine önem verilmekte olup; 3 bin 194 otobüs, 3 bin 923 kamyon denetlenmiştir. Trafik timleri tarafından, 34 okulda bin 407 öğrenciye ve bin 53 vatandaşa trafik konusunda eğitim verildi. 112 Acil Çağrı merkezine 2 bin 697 ihbar gelmiş olup hepsi tarafımızdan değerlendirilmiştir. 416 ihbara adli işlem uygulanmıştır" diye konuştu.

"Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gidilecek"

Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurgulayan Vali Dağlı, "Göreve geldiğimiz 2 aylık süre zarfında olduğu gibi bundan sonra da hem şehir merkezinde, hem de kırsalda olmak üzere tüm Çorum genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidecek, halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükununu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Çorum'u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapma hedefiyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılığımız, adli kurumlarımız, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, STK'lar, köy ve mahalle muhtarlarımız ve halkımızla iş birliği içerisinde koordineli bir şekilde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM