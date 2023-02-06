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Güvenlik korucuları afet bölgesine sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Güvenlik korucuları afet bölgesine sevk edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görevli güvenlik koruyucuları Adıyaman'a sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görevli güvenlik koruyucuları Adıyaman'a sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerle birlikte 10 ilde binlerce bina yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Çemişgezek ilçesinde görevli, afet, deprem ve tahliye eğitimi almış olan güvenlik korucuları, Adıyaman afet bölgesine dualarla uğurlandı. - TUNCELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Çemişgezek Tunceli Deprem 3. Sayfa Haberler

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