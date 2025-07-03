Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 19 il valisi ve güvenlik güçlerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda illerdeki güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası işbirliği ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 19 il valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle güvenlik ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin de katıldı. Güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı toplantıda; illerde yürütülen çalışmalar, alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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