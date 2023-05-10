Güvenlik kamerasını kırıp bisikletleri çaldılar

Aksaray'da bir apartmanın bodrum katına giren 2 kişi, güvenlik kamerasını kırıp 2 bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Hassas Mahallesinde bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katına giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, bodrum katında bir süre keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasını fark etti. Bu sırada şahıslardan biri kameraya arkasını dönüp beklerken diğeri de kameraya vurup takılı olduğu yerden düşürdü. Ardından bodrum katta bulunan 2 bisikleti alıp apartmandan çıkan 2 hırsız kayıplara karıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmanın ardından hırsızların peşine düştü.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma sürüyor. - AKSARAY