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Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket şaşırttı

3. Sayfa Haberleri

Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket şaşırttı

Şişli'deki bir binaya hırsızlık yapmak için girdiği fark edilen şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Şişli'deki bir binaya hırsızlık yapmak için girdiği fark edilen şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli şahıs, bir eliyle yüzünü kapatmaya çalışırken diğer eliyle de güvenlik kamerasının açısını değiştirdi.

Olay, Kuştepe Mahallesi'nde 30 Ocak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs binaya bir arkadaşıyla birlikte girdi. Daha sonra girmek istediği dairenin yukarısında bulunan güvenlik kamerasını fark etti. Şüpheli şahıs, bir eliyle yüzünü kapatmaya çalışırken diğer eliyle de güvenlik kamerasının açısını değiştirdi. Dairenin kapısını zorlayan şahıs eve giremeyince arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Haberler

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