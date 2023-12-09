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Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlar 12 saatte yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçtan hırsızlık yapan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar 12 saatte tespit edilerek yakalandı.

- Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlar 12 saatte yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçtan hırsızlık yapan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar 12 saatte tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında İnegöl Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sokağa yürüyerek giren şüpheli, park halindeki 16 ANH 999 plakalı aracın kapısını zorlayarak açtı. Araçtaki teyp ve malzemeleri alan şahıs, sokaktaki apartmanın girişine malzemeleri sakladı. 5 dakika sonra başka bir araçla olay yerine geldi. Geldiği apartmanın girişine sakladığı çaldığı malzemeleri araca koyarak kayıplara karıştı.

Polis kısa sürede yakalandı

Aracından malzemeleri çalınan şahıs, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro amirliği ekipleri, hırsızlarına peşine düştü. Ekipler, şüphelileri güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Şüpheli Emre Çiftci ve Nevzat Buluş (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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