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Güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 7 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 7 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Yeşil Sol Parti'nin düzenlediği mitingin ardından çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taş atıp yaralanmalarına neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Yeşil Sol Parti'nin düzenlediği mitingin ardından çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taş atıp yaralanmalarına neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silopi'de 24 Nisan günü Yeşil Sol Parti miting düzenledi. Mitingin ardından bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşil Sol Parti Şırnak 3. Sayfa Haberler

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