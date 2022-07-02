Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık: Alkollü şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaştı, cüzdanını böyle çaldı - Haberler

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Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık: Alkollü şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaştı, cüzdanını böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık: Alkollü şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaştı, cüzdanını böyle çaldı Güvenlik görevlisinin dikkati yankesiciyi yakalattı Şişli'de İtalyan uyruklu M.T.

Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık: Alkollü şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaştı, cüzdanını böyle çaldı

Güvenlik görevlisinin dikkati yankesiciyi yakalattı

İSTANBUL - Şişli'de İtalyan uyruklu M.T.'nin aşırı alkollü oluşunu fırsat bilen zanlı, yardım etme bahanesiyle yankesicilik yaparken güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı. Bin 250 dolar ve 900 liranın bulunduğu cüzdanı şahsın cebinden çeken zanlı, kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 haziran saat 23.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesindeki bir cadde üzerinde yankesicilik yaşandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı araştırmada İtalyan uyruklu M.T.'nin aşırı alkollü olduğu ve olay yerinde bulunan ikameti önünde oturduğu öğrenildi. Apartman güvenlik görevlisi M.E. yardım etmek amacıyla M.T.'nin koluna girerken bu sırada yanlarına gelen bir başka kişi geldi. Güvenlik görevlisi, bir süre yanlarında kalıp sonrasında uzaklaşan şüphelinin elinde M.T.'ye ait cüzdanı gördü. Bunun üzerine edinilen bilgiye göre güvenlik görevlisi peşinden gidince şüpheli M.D. elindeki cüzdanı ağacın dibine attı, polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.D.'yi yakalarken, yapılan kontrollerde şüphelide herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında güvenlik görevlisi M.E. şüphelinin ağaç dibine attığı cüzdanı bularak ekiplere teslim etti. Cüzdan içerisinde yapılan kontrolde bin 250 dolar ve 900 lira nakit para olduğu anlaşıldı. "Yankesicilik" suçundan adli işlem yapılan şüpheli M.D. 30 Haziran tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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