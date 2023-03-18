Güvenlik görevlisi kadın maymun sevdiği için işinden oldu Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olan kadın, İddiaya göre, evcil bir maymunu sevdiği için işinden oldu.

Güvenlik görevlisi kadın maymun sevdiği için işinden oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olan kadın, İddiaya göre, evcil bir maymunu sevdiği için işinden oldu. Güvenlik şirketi yetkililerinin kendisine "İş sırasında maymun sevdin, işi bıraktın, istifa etmesen de bir şekilde biz seni işten çıkarırız" dediğini söyleyen kadın "Alışveriş merkezine gelen hayvanları seviyordum ama işimden oldum" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Arzu Yavuz, içerde gördüğü evcil bir maymunu sevip oynamaya başladı. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Yavuz'un amir ve müdürleri istifa etmesini istedi. Büyük bir şok yaşayan Arzu Yavuz, nedenini sorduğunda ise kendisine üç dakika boyunca işi bıraktığını ve maymun sevdiği söylendi. Zorla istifa ettirildiğini belirten Yavuz, olay sonrası İŞKUR'a başvurduğunu ifade etti.

"Bana 'İş sırasında maymun sevdin, işi bıraktın' dediler"

Yaşadıklarını anlatan Arzu Yavuz, "Çalıştığım alışveriş merkezine bir maymun geldi. Çok sevimli bir maymundu ve ben de dayanamadım 'biraz seveyim' dedim. O günden 6-7 gün sonra amirim ve müdürüm beni çağırdı. 'İşten çıkarıldın. İstifa yazacaksın. İş sırasında maymun sevdin. İşi bıraktın' dediler. Bir taraftan işime bakıyordum. Bir taraftan da maymunu seviyordum. 'Üç dakika işi bıraktın. Bu büyük bir suç' dediler. Zorla istifa ettirdiler ve 'İstifa etmesen de bir şekilde biz seni işten çıkarırız' dediler. Ben de mecbur istifa ettim. Bu olaydan sonra ALO 170'i aradım. İŞKUR'a başvurdum ama sonuç alamadım" dedi.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Yavuz, " Hayvanları çok sevdiğim için alışveriş merkezine gelen kedileri, köpekleri çok seviyordum. Benim de kedilerim vardı ama öldüler. Ben de başkalarının hayvanlarını severek bu duygumu o şekilde tatmin ediyordum. Oraya gelenlerin hayvanlarını seviyordum ama işimden oldum" diye konuştu.