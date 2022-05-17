Güvenlik görevlilerine &quot;KAAN&quot; uygulaması anlatıldı - Haberler

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Güvenlik görevlilerine "KAAN" uygulaması anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güvenlik görevlilerine 'KAAN' uygulaması anlatıldı

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) çerçevesinde Jandarma ekipleri Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verdi.

POSOF, ARDAHAN (İHA) - İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) çerçevesinde Jandarma ekipleri Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verdi.

Posof ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından tanıtılan KAAN Projesiyle, özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen olayların daha hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine iletilmesinin sağlanması, etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi amaçlanıyor.

Ekipler Proje de, sorumluluk bölgesinde görev yapan 52 güvenlik görevlisine "KAAN" uygulamasını tanıttı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Posof, 3. Sayfa, Haberler

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