Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınavlarında Usulsüzlük: 14 Şüpheli Gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda 14 şüphelinin gözaltına alınması kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa