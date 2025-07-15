Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınavlarında Usulsüzlük: 14 Şüpheli Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi. - ANKARA