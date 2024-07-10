Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği, sahipsiz sokak hayvanları için yeni kanun tasarısına destek veriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir araya gelen Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği üyeleri, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yeni kanun tasarısına destek verdiklerini belirterek basın açıklamasında bulundu.

TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan gelen Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanması planlanan yeni kanuna destek vereceklerini bildirdi. Dernek adına açıklamalarda bulunan Avukat Meltem Zorba, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde her gün başıboş köpekler sebebiyle yüzlerce saldırı vakası yaşanıyor. Bu vakarın bir ölümle sonuçlandı. Bir kısmında da ağır yaralanma durumları oldu. 2022'den bu yana 74 insan hayatını kaybetti. Senede 400 bin insan kuduz riski yüzünden kuduz aşısına maruz kalıyor. Başıboş köpekler, diğer hayvanlar da zarar veriyor ve hastalıklara sebep oluyor. Biz 3 seneden fazladır, bu sorunun çözümü ve kanun değişikliği için talepte bulunuyoruz. 20 yıldır yürürlükte olan bir kanun ve hayvan severlerin 'kısırlaştır, aldığın yere bırak ve yaşat' propagandası nedeniyle hiçbir başarı elde edilemedi. Bu yöntemle başarı elde etmiş ülke yok. Tam ve etkin bir çözüm için bütün kamusal alanlardan sahipsiz köpeklerin güvenli alanlara alınmasını düşünüyoruz. Kamusal alanlarda besleme yapılmamasını talep ediyoruz. Kanunda her türlü çözümü destekliyoruz. Güvenli alana alınan sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli olan bütün çözümlerin uygulanması üzere, kanunun yasalaşması için hükümetimize ve meclisimize desteğimiz tamdır." - ANKARA