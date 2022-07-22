Güven timlerinin denetimleri sürüyor Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mğdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince, kentin işlek noktalarında denetimler aralıksız devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mğdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince, kentin işlek noktalarında denetimler aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde devriye gezen ekipler ayrıca meydana gelebilecek asayiş konuları ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Güven timlerinin denetimleri sürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.