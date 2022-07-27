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Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı

Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı.

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Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.G.'yi durdurdu. Ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında ise, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - KAYSERİ

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