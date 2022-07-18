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Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurkları A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

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