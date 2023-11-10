Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon
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Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca kaydedildi.
- Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir ticari taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda taksi içindeki yolculardan 3 parça halinde, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerince ticari taksiye düzenlenen operasyon saniye saniye kameralarca kaydedildi.