Güven Timleri uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor

Kayseri'de Güven Timleri tarafından halkın huzurunun sağlanması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından halkın huzurunun sağlanması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında vatandaşların huzurunu sağlamak amacı ile denetimlerini gerçekleştiren Güven Timleri'nin yaptığı kontrollerde hırsızlık şüphelisi bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması için ekipler tarafından polis merkezine teslim edildi. - KAYSERİ