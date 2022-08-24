Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güven Timleri uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Güven Timleri uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor

Kayseri'de Güven Timleri tarafından halkın huzurunun sağlanması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından halkın huzurunun sağlanması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında vatandaşların huzurunu sağlamak amacı ile denetimlerini gerçekleştiren Güven Timleri'nin yaptığı kontrollerde hırsızlık şüphelisi bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması için ekipler tarafından polis merkezine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title