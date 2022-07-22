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'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan 'güven timleri' Kayseri sokaklarında huzuru sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan 'güven timleri' Kayseri sokaklarında huzuru sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentin yoğun ve kalabalık bölgelerinde vatandaşların huzurunu ve güvenini sağlamak amacıyla 12 noktada çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların kalabalık olduğu bölgelerde meydana gelebilecek, asayiş olaylarına anında müdahale eden güven timleri, vatandaşların kayıp çocuklarını da bularak ailelerine teslim ediyor. Vatandaşların cüzdan, kimlik, para, gibi eşyalarına da ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor. Şüpheli gördükleri şahısları tek tek arayan ve kimlik sorgulamasın yapan güven timleri ekipleri, uyuşturucuya geçit vermezken, aranan şahıslara da göz açtırmıyor.

Suça ve suçluya geçit vermediler

Ayrıca Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5 Temmuz - 19 Temmuz arasında yaptıkları çalışmalarda, 12 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yaptı.. Bu sorgulamalarda 14 tane aranan şahsı tespit ederek gözaltına alan ekipler, 155 şahsa kabahatler kanununun çeşitli maddelerinden işlem yaptı. Ekiplerce12 tane iş yerinden hırsızlık olayı anlık olarak çözülürken, 4 tane kasten yaralama olayına anında müdahale edildi. 7 tane narkotik olayı aydınlatıldı ve 1 adet devlet büyüklerine hakaret olayına müdahale edildi. 9 kayıp çocuk vakası da anında bulunarak, ailelerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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