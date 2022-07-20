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Güven timleri hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Güven timleri hız kesmiyor

Kayseri'de güven timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de güven timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde uygulama yaptı. S.M. isimli şahsı şüphe üzerine durduran ekipler, üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve bıçak bulundu.

İşlemleri tamamlanan şahıs, narkotik ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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