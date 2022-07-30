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Güven timleri 'güven' veriyor

Güven timleri 'güven' veriyor

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamalarda, 27 aranan şahıs yakalandı, kaybolan 12 çocuk da ailesine teslim edildi.

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Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamalarda, 27 aranan şahıs yakalandı, kaybolan 12 çocuk da ailesine teslim edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusunda kurulan ve kent merkezinin her noktasında görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Göreve başladıkları günden itibaren suça ve suçluya geçit vermeyen ekipler, birçok olaya müdahale etti.

5-27 Temmuz tarihleri arasında da halkın yoğun olduğu yerlerde görevlerini sürdüren ekipler, 27 aranan şahsı yakaladı. 7 kasten yaralama, 15 işyerinden hırsızlık, 13 narkotik olayına müdahale eden güven timleri, 131 şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı. Ayrıca, kaybolan 12 çocukta, aileleri bulunarak teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güven Timleri Gökmen Çiçek Kayseri 3. Sayfa Haberler

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